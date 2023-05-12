الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1959 قضية سرقة التيار الكهربائي خلال 24 ساعة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات وتمكنت خلال 24 ساعة من  تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1959 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13039 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم. 

 كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 571 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 في حين أسفرت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، جهود الإدارة عن ضبط 138 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص)، وتتم مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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