وزير الاتصالات يلتقى نظيره الألمانى لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيلز أنين وزير الدولة للتعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى؛ فى العاصمة الألمانية برلين؛ وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمى.

تناول اللقاء استعراض مشروعات التعاون الحالية بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمى من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ؛ والتى تشمل مشروع دعم الابتكار فى الإدارة العامة، والتعاون لإنشاء معمل لإبداع التطبيقات الحكومية.

وتم التطرق إلى الخطط التنفيذية التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار فى التعهيد.

حضر اللقاء وزير مفوض يمنى عثمان نائب رئيس البعثة المصرية بسفارة مصر فى برلين، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع أودو فيليب وزير الدولة للاقتصاد؛ بحث خلاله آليات دفع سبل التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم استعراض المقومات التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرز التطورات التى يشهدها، وتسليط الضوء على ما يحظى به القطاع من كوادر شابة متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى للعمل فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو. ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.