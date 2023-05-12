الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات بمحطة سكك حديد أسوان

جريدة الدستور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط شخصين- لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى عدد من القضايا- حال تواجدهما بمحطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما «عدد من الأقراص المخدرة- عدد 6 هواتف محمولة».

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدد 2 من مالكى الهواتف المحمولة، وباستدعائهما تعرفا على هواتفهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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