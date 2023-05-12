ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات بمحطة سكك حديد أسوان

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط شخصين- لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى عدد من القضايا- حال تواجدهما بمحطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما «عدد من الأقراص المخدرة- عدد 6 هواتف محمولة».

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدد 2 من مالكى الهواتف المحمولة، وباستدعائهما تعرفا على هواتفهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.