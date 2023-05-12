ضبط متهم بسرقة كشافات الإنارة بمنطقة السلام ثان

نجح ضباط مباحث القاهرة في ضبط شخص له معلومات جنائية بمنطقة السلام ثان وبحوزته (2 كشاف إنارة كبير الحجم) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته ( شاشة تليفزيون – هاتف محمول) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقته للشاشة المضبوطة حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.