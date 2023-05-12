ضبط المتهمين بسرقة السيارات فى السلام

نجح ضباط مباحث القاهرة في ضبط شخص له معلومات جنائية بمنطقة السلام ثان وبحوزته (عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة")، وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع.

وأمكن ضبط الأخير وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار- مبلغ مالى- ميزان حساس)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.