"الخارجية الصينية" ترسل مبعوثًا لإجراء مناقشات تهدف لإيجاد حل سياسى للأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، عن أن مبعوثها الخاص لشئون أوراسيا سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا بداية من الإثنين المقبل.

وقالت الخارجية الصينية فى بيان اليوم، إن لي هوي، سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا وعددًا من الدول الأوروبية، لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأضاف الخارجية الصينية أنه ابتداء من 15 مايو الجاري، سيقوم لي هوي، بجولة تشمل 5 بلدان، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعربت الخارجية الصينية عن استعداد بكين لمواصلة لعب دور بناء في التوصل إلى إجماع دولي على وقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام ومنع المزيد من تصعيد الوضع.

وشددت الخارجية الصينية على أن بكين تقف بقوة إلى جانب السلام.

وكانت شبكة CNN قد نقلت عن مسئولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن واشنطن تدرس إجراء رفع محدود للعقوبات المفروضة على روسيا، في إطار إبرام صفقات لتبادل الأسرى بين البلدين.

وذكر المسئولون أن الولايات المتحدة على اتصال نشط مع البلدان التي تم فيها اعتقال "الجواسيس الروس المزعومين"، بما في ذلك البرازيل وألمانيا والنرويج، وكذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ولفت مسئولو الإدارة الأمريكية إلى أن الغرض من هذه الجهود، هو إطلاق سراح أمريكيين من السجون الروسية.