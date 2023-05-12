ضبط لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر.

واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وارتكابهما (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم السلام ثان) "تم ضبطه" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.