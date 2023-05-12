ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بدار السلام

نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص بمنطقة دار السلام وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وقامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطي ومتجري المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس، مبلغ مالي، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.