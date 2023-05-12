الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بدار السلام

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص بمنطقة دار السلام وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وقامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطي ومتجري المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس، مبلغ مالي، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

مصرع شاب فى حادث مرورى بالشروق

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

توريد القمح والإفراج عن الأعلاف.. حصاد "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة