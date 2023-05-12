الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة "توك توك" في القليوبية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبجواره مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز)، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" ، وضُبط بحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة، حيث أقرا باتفاقهما على ارتكاب واقعة السرقة، وفي سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى المضبوط بحوزتهما، وقد قام أحدهم باستيقاف مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه واستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور.

ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على (مبلغ مالى) ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

مصرع شاب فى حادث مرورى بالشروق

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

توريد القمح والإفراج عن الأعلاف.. حصاد "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة