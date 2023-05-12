محافظ المنوفية يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومكاتب بريد

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بجلسته رقم (1) لدور الانعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الماضي ، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمجان لإقامة جمعية زراعية عليها بمساحة (325) م2 بحوض الحكر نمرة (24) زمام طوخ دلكة بمركز تلا ،وتخصيص الموقع القديم لمجزر أشمون بمساحة (587.05) م2 أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بحوض داير الناحية زمام أشمون لصالح هيئة الأبنية التعليمية لضمها لمدرسة أشمون للتعليم الأساسي لتوسعتها.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح مديرية الطب البيطري لإقامة وحدة بيطرية عليها بمساحة (264,33) م2 بحوض الجويرة زمام طهواي مركز أشمون ، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة (3636،33) م2 لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الشهيد طيار صلاح الدين عمر الابتدائية زمام المصيلحة مركز شبين الكوم، وكذا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة ( 508.75) م2 حوض الجنينة رقم 7 والقطعة (A/78) بحوض داير الناحية رقم 11 زمام فيشا الكبرى مركز منوف والمقام عليها مسجد الحاج فهمى أبو عجيلة لصالح مديرية الأوقاف بالمجان للسير في إجراءات إحلال وتجديد المسجد.

فيما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لضمها لمدرسة الشهيد حمادة غريب بذات الناحية بمساحة (42 و42) م2 بحوض داير الناحية رقم 11 زمام أجهور الرمل مركز قويسنا ، وتخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد كفر الشيخ إبراهيم عليها بمساحة (80) م2 لخدمة أهالي القرية ، وكذا تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجي عليها بمساحة (160.94) م2 بحوض العشرين البحري زمام شبرا باص مركز شبين الكوم.

وخلال المجلس تمت الموافقة على قبول تبرع المواطن (س -ع) بقطعة أرض بمساحة (1500)م2 بالقطعة بحوض المطول الشرقي رقم /4 زمام كفر شبرا زنجى مركز الباجور على أن تسمى باسم مدرسة الرضوى الابتدائية بكفر شبرا زنجى وذلك على نفقة المتبرع وتحت إشراف الهيئة ، وكذا تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1794,58) م2 لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة المدرسة الإبتدائية الجديدة عليها ، بالقطعة رقم (32) بحوض الجزيرة نمرة 13 جزاير فصل أول قسم أول زمام مؤنسة مركز أشمون.

فيما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (2372)م2 لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها ، بحوض شرب الريح بناحية منشأة سلطان مركز منوف، وكذا الموافقة على إدراج مدرسة التربية الفكرية " مؤجرة ومغلقة " بناحية سرسنا الشهداء للسير فى إجراءات نزع الملكية على مساحة (1122.69 ) م2 ضمن خطة الهيئة، ووافق المجلس على إطلاق اسم المتبرع/مصطفى السيد شعبان على مدرسة شبرا بخوم الابتدائية بقويسنا وفقا لعقد التبرع، والموافقة على تغيير اسم المدرسة الرسمية للغات بالمنطقة الثالثة عشر بمدينة السادات إلى مدرسة منارة السادات الرسمية للغات.