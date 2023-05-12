الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تداهم 7 شركات ومصانع ومخازن غير مرخصة في حملات أمنية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "المنوفية – كفر الشيخ". 

 أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية " المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية " عن ضبط 3 شركات و3 مصانع ومخزن "بدون ترخيص"، بمضبوطات بلغت (42 طن أعلاف – 3230 عبوة مبيدات زراعية - 4465 عبوة مخصبات زراعية – 364,5 طن مواد خام أسمدة ومخصبات زراعية – 287,5 طم منتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام وبدون فواتير شراء تدل على مصدرها .     

وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى - الصحة العامة" تم ضبط مصنع بدون ترخيص لوجود مخالفات بيئية، تتمثل فى عدم وجود (موافقة بيئية – سجل بيئى – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) ، وكذا ضبط (مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الصابون). 

 وعثر على مضبوطات بلغت (2,5 طن مواد خام تستخدم فى التصنيع - 6750 قطعة منتج نهائى صابون معبأة ومعدة للتداول) مُصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون فواتير شراء تدل على مصدرها.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 22 قضية متنوعة عبارة عن (جوابى مخالفة بها 12 جوبية - غزل تحاويط مخالف بطول 200 متر) .

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