ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير، بمديرية أمن الإسماعيلية، من سائق، مقيم بدائرة المركز، بسرقة «بطارية- بعض المحتويات» الخاصة بسيارته.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن «السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- والمسروقات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.