الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

مخالفة
مخالفة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (95726) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (30389) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (882) مخالفة السير بدون تراخيص و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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