الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4375 بنهاية فبراير

ارتفاع عدد مكاتب
ارتفاع عدد مكاتب البريد

ارتفع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4375 بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 4214 مكتبا عن نفس الفترة العام الماضي، بنسبة نمو سنوية 3.82 %، وشهرية 0.28 %، بعد أن سجل خلال يناير السابق عليه 4363 مكتبا.

جاء ذلك وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات خلال مايو الجاري.

 

وتابع التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد نحو 24.19 ألف مواطن بنهاية فبراير مقابل نحو 24.68 ألف مواطن عن نفس الفترة، حيث شهدت إنشاء 161 مكتب بريد جديد لتلبية احتياجات المواطنين، وبلغ معدل التغير نحو 1.96 % سنويًا و0.13 % شهريًا بعد أن سجل نحو 24.22 ألف مواطن بنهاية يناير الماضي.

 

بعد إصدار هيئة البريد المصري ملايين بطاقات القبض لأصحاب المعاشات، وتوجه جزء كبير من المواطنين لصرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي من البنوك والبريد دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، بلغ عدد المعاشات التي تم صرفها من خلال البريد 4.81 مليون مستفيد بنهاية فبراير الماضي، مقابل 6.24 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل تغير سنوي يبلغ 22.92% وشهري يبلغ 0.63%، بعد أن كان عدد المستفيدين في يناير الماضي 4.78 مليون مستفيد.

وفيما يتعلق بعدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية، أوضح التقرير تراجعًا كبيرًا فيها، حيث سجلت نحو 808 آلاف حوالة شهريًا خلال فبراير الماضي، مقارنة بمليون حوالة في نفس الفترة من العام 2020، بمعدل تغير سنوي يبلغ 19.32% وشهري يبلغ 10.84%، بعد أن سجل في يناير الماضي 907 آلاف حوالة.

مؤشرات قطاع الاتصالات
مؤشرات قطاع الاتصالات
مؤشر قطاع البريد
مؤشر قطاع البريد

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

مصرع شاب فى حادث مرورى بالشروق

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

توريد القمح والإفراج عن الأعلاف.. حصاد "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة