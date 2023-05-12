الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4375 بنهاية فبراير

ارتفع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4375 بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 4214 مكتبا عن نفس الفترة العام الماضي، بنسبة نمو سنوية 3.82 %، وشهرية 0.28 %، بعد أن سجل خلال يناير السابق عليه 4363 مكتبا.

جاء ذلك وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات خلال مايو الجاري.

وتابع التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد نحو 24.19 ألف مواطن بنهاية فبراير مقابل نحو 24.68 ألف مواطن عن نفس الفترة، حيث شهدت إنشاء 161 مكتب بريد جديد لتلبية احتياجات المواطنين، وبلغ معدل التغير نحو 1.96 % سنويًا و0.13 % شهريًا بعد أن سجل نحو 24.22 ألف مواطن بنهاية يناير الماضي.

بعد إصدار هيئة البريد المصري ملايين بطاقات القبض لأصحاب المعاشات، وتوجه جزء كبير من المواطنين لصرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي من البنوك والبريد دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، بلغ عدد المعاشات التي تم صرفها من خلال البريد 4.81 مليون مستفيد بنهاية فبراير الماضي، مقابل 6.24 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل تغير سنوي يبلغ 22.92% وشهري يبلغ 0.63%، بعد أن كان عدد المستفيدين في يناير الماضي 4.78 مليون مستفيد.

وفيما يتعلق بعدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية، أوضح التقرير تراجعًا كبيرًا فيها، حيث سجلت نحو 808 آلاف حوالة شهريًا خلال فبراير الماضي، مقارنة بمليون حوالة في نفس الفترة من العام 2020، بمعدل تغير سنوي يبلغ 19.32% وشهري يبلغ 10.84%، بعد أن سجل في يناير الماضي 907 آلاف حوالة.

مؤشرات قطاع الاتصالات