الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شبكة تلفزيون الصين تروج لأبرز المعالم التاريخية بالأقصر (صور)

تمثالي ممنون
تمثالي ممنون

نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (CGTN) تقريرًا مصورًا تروج فيه لأبرز المعالم التاريخية بالأقصر.

وقالت الشبكة في تقريرها إن الأقصر في مصر هي موطن للعديد من المواقع التاريخية، التي تجذب السائحين اليها من كل مكان.

  • شارع أبو الهول بالأقصر

وسلط التقرير الضوء علي شارع أبو الهول بالأقصر، وقالت إنه يجب أن يزوره السياح، فهو يربط معبد الكرنك في الشمال ومعبد الأقصر في الجنوب، هناك نوعان رئيسيان من أبو الهول على طول الطريق، بعضهما برأس كبش والآخر برأس بشري على جسد أسد.

  • أعمدة الحجر الرملي العملاقة في معبد الكرنك

كما سلطت شبكة تلفزيون الصين الضوء على معبد الكرنك، وقالت ان الأعمدة  الضخمة البالغ عددها 134 على شكل سيقان ورق البردي هي من أبرز معالم قاعة الأعمدة العظيمة في مجمع معبد الكرنك في الأقصر، و أيضا المجمع القريب من الأقصر عبارة عن مجموعة من المعابد القديمة والدينية الأخرى

تمثالي ممنون 

يعد تمثالي ممنون" بالبر الغربي في مدينة الأقصر جنوب مصر إحدى أهم المواقع السياحية للشهرة العالمية لهما، ويقع على ارتفاع 18 مترًا من السهول، ويلتقط تمثالا ممنون مجهولي الوجه، وهما يمثلان الفرعون أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر في مصر، كما تقع أعين أي زائر لمدينة طيبة القديمة بسهولة، تم نحت كلا التمثالين من كتل مفردة من الحجر الرملي.

وتعرف الأقصر، بأنها عاصمة مصر القديمة، بأنها "أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم"، لما بها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة من مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك، الى مناظر الغروب الرائعة في مجمعات المعابد المهيبة للكرنك، كما تشتهر بكونها أحد أهم المدن السياحية والآثرية على مستوى العالم.

وتمتلك الأقصر بعض أشهر المتاحف مثل معبد الأقصر ومعبد الكرنك، ووادي الملكات ووادي الملوك، فضلا عن العديد من المقابر الملكية الفراعنة العظام.

المدن السياحية المعالم التاريخية المواقع السياحية المقابر الملكية المعابد القديمة

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