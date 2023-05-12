الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق سيارة ملاكي في التجمع الأول دون إصابات

حريق سيارة ملاكي
حريق سيارة ملاكي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل سيارة ملاكي بأحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم  شرطة التجمع الأول إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بسيارة  بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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