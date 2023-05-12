الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات" تطلق تدريبا للسيدات بمبادرة "قدوة تك" 28 مايو

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

 تنظم  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمن  مبادرة "قدوة. تك"،  البرنامج التدريبي "مهارات التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي" في الفترة من 28 مايو وحتى 22 يونيو عبر الإنترنت. 

ويأتي ذلك في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة، ويستهدف التدريب السيدات ورائدات الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية.

 وتشمل دورة "مهارات التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي"

•التعريف بالمفاهيم الأساسية لعلم التسويق.

• كيفية إعداد وتطوير الميزة التنافسية لرائدات الأعمال.

•إعداد خطة تسويق رقمي بكفاءة وفاعلية واختيار الجمهور المستهدف من حملات الدعاية والتسويق.

•مهارات التسويق الرقمي باستخدام مواقع  التواصل المجتمعي Facebook، Instagram، YouTube.

•تقديم الدعم والاستشارات للخطط التسويقية الخاصة بصاحبات الأعمال الحرفية والخدمية.

- شروط الالتحاق بالتدريب 

- توفر انترنت اثناء التدريب بسرعة عالية، ويتم التدريب باستخدام  تطبيقات البث الحي التفاعلى.

- الالتزام بموعد التدريب وعدم تجاوز نسبة الغياب المقررة أونلاين وهي 25% من مجموع الوحدات التدريبية المحددة للتدريب.

- التطبيق العملي وتسليم المهام المطلوبة في الموعد المحدد. 

- اجتياز الاختبارات والتقييمات بنسبة لاتقل عن 70% ،بنهاية التدريب للحصول على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي .

- شروط التقديم

- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية

- في الفئة العمرية من 18 إلى 50 سنة

- لديها منتج أو حرفة يدوية أو تقدم خدمة

- تمتلك حسابًا بموقع "فيسبوك"

- حاصلة على مؤهل عال أو فوق المتوسط

- تجيد استخدام الحاسب الآلي والإنترنت

- تمتلك حاسب آلي

للتقديم يرجى الضغط هنا.

 

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