الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبناء مطروح: الحوار الوطني ضرورة لابد منها (فيديو)

محمد خضر أحد أبناء
محمد خضر أحد أبناء محافظة مطروح

قال محمد خضر، أحد أبناء محافظة مطروح، إن الحوار الوطني كان ضرورة لابد منها، مقدمًا الشكر إلى الرئيس السيسي على دعوته لإطلاق جلسات الحوار في إفطار الأسرة. 

وأوضح “خضر” لـ"الدستور" أن هناك مشاكل تواجه المواطنين، وأن الحوار الوطني كان توجهًا جيدًا من الرئيس السيسي ووسيلة جيدة لعرض كافة المشاكل، مضيفا: "كنا نتمنى كأبناء محافظة مطروح أن نتواجد على طاولة الحوار الوطني لجعل غدًا أفضل لمحافظة مطروح وللجمهورية بشكل عام".

وأشار إلى أن هناك بعض القضايا الهامة داخل المحافظة مطروح ونأمل أن يتم مناقشتها على طاولة الحوار الوطني وهي التوسع في الزراعات وسد العجز في بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وسيكون لذلك مردود اجتماعي واقتصادي.

وأكد في ختام لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بمحافظة مطروح وعلينا كمواطنين أن ندعم هذا الاتجاه لأنه مهم  سواء زيادة الرقعة الزراعية أو زيادة العمل على الموارد السياحية لأنه جديدة داخل المحافظة. 

ابناء مطروح الحوار الوطنى الرئيس السيسي الرقعة الزراعية طاولة الحوار محافظة مطروح

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