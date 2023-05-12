الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة تعالج الحالات الحرجة وفق الإمكانات المتاحة

جريدة الدستور

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلي 31 شهيدا، فضلاً عن إصابة 93 فلسطينيا بينهم 32 طفلا منذ بدء العدوان على غزة.

ووفقاً لمراسلة القناة، فإن المستشفيات في غزة تعالج الحالات الحرجة وفق الإمكانات المتاحة.

وكانت أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يستغل ازدواجية المعايير الدولية، للتغطية على جرائمه بحق أبناء شعب فلسطين.

واعتبرت الخارجية أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على شعب فلسطين، ومواقف بعض الدول المنحازة إليه، ضوء أخضر للاستمرار فيها، مشيرة إلى أن «نتنياهو» يتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، ويتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، على سمع المجتمع الدولي وبصره، الدول التي تبرر جرائمه بحجة الدفاع عن النفس.

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