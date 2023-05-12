رصف 7 شوارع بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف لرفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الاستثمارية وخطة رد الشيء لأصله.

وأوضح محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستكمال مشروعات الرصف في أسرع وقت ممكن ووفقاً للإمكانات المتاحة وذلك باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رصف 7 شوارع بنطاق حي شرق من بينها شوارع (محمد عباس، وزمزم، وعبد الخالق شاكر، وأحمد ماهر، والجلاء، والعاشر من رمضان) ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ولتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق عقب إزالة رفع المخلفات والمعوقات والاشغالات بإشراف ومتابعة عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائب رئيس الحي بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف إلى استكمال رصف باقي الشوارع بنطاق الحي وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية والاشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين بالمحافظة للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

وأكد في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ تلك الفعاليات على الوجه الأمثل وبالأماكن المخصصة لذلك وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.

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