الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عبر "تيك توك".. ضبط طالب روج لبيع الرتب العسكرية فى الدقهلية

تيك توك
تيك توك

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يقوم خلاله بالترويج لبيع الرتب الأميرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك " متضمناً قيام صاحب الحساب بالترويج لرتب أميرية بغرض الاتجار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية".

 - اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك " يتضمن الترويج لبيع إكسسوارات على شكل رتب عسكرية " مُقلدة " وذلك بقصد بيعها، وأقر ببيع بعضها لكل من شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وأضاف بتحصله عليها من مالك محل اكسسوارات بدائرة المركز، تم ضبطها وبمواجهتهما قرر الشخصان المشار إليهما بقيامهما بلصق الاكسسوارات التي تحصلا عليها على دراجتين ناريتين خاصتين بهما، وأرشدا عنها وتبين أنها 6 قطع مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية. 

وأوضح مالك محل الاكسسوارات بقيامه بالتحصل عليها من آخر مالك محل اكسسوارات بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، تم ضبط الأخير، وبحوزته "170 قطعة– 7 قيد حديدي جميعها مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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