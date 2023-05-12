انطلاق أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للفتيات 15 يوليو المقبل

جري تشكيل الفريق المصري الذي سينافس في النسخة الثالثة من أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للفتيات، والتي ستنعقد في الفترة من 15 إلى 21 يوليو في مدينة لوند بالسويد.



وتُعد هذه المشاركة هي الثانية لمصر في المسابقة الدولية، وكانت مصر قد أحرزت ميدالية برونزية في أول مشاركة لها في المسابقة في نسخة عام 2021 في سويسرا.

وأولمبياد المعلوماتية الأوروبي للفتيات، مسابقة دولية للشابات المهتمات بعلوم الحاسب، تستمر لمدة أسبوع، ويشمل برنامج المسابقة يومين للتسابق، تقوم خلالهما المشاركات بحل مشكلات خوارزمية. وأما باقي الأيام فتشمل مجموعة من الأنشطة الثقافية وأنشطة لتعميق الصداقات بين المشاركات.



ويشارك في المسابقة عدة دول ويمثل كل دولة فريقٌ مكوّن من أربع متسابقات تقل أعمارهن عن 20 عامًا، يرافقهن مدربين اثنين.



ويتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم المسابقة في سد الفجوة بين الجنسين في المجالات ذات الصلة بالمعلوماتية ورفع الوعي بدور المرأة وتمكينها في مجال علوم الحاسب. وتظهر تلك الفجوة بوضوح في مسابقات أولمبياد المعلوماتية والرياضيات، إذ تقل نسبة مشاركة الفتيات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عن 10٪.



في عام 2012، انطلقت أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات بمشاركة 19 دولة وارتفع ذلك العدد ليبلغ 50 دولة مشاركة في عام 2019. وفي عام 2021، انطلقت النسخة الأولى من فعاليات أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للفتيات في سويسرا، بوصفه مسابقة مماثلة في علوم الحاسب.