الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البهواشي: مبادرة "ابدأ" تستهدف العمل على صناعات غير موجودة بالداخل المصري (فيديو)

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تستهدف من خلال مبادرة "ابدأ" إحياء الصناعة الوطنية، والعمل على صناعات غير موجودة بالداخل المصري.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن لدينا توجيهات رئاسية بتنفيذ معايير الجودة الأوروبية في كافة المنتجات حتى تلاقي قبول لدى الأسواق الدولية، أو حتى في الداخل المصري بأن تكون بديل للمستورد.

التعامل مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن العنصر البشري يعتبر أهم عنصر في دائرة الصناعة، ولابد أن يكون قادر على التعامل مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة، وأن يكون جاهز للأسواق الخاردية من خلال التطور السريع الذي يشهده العالم.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة المصرية تتيح للمستثمر الأجنبي أن يستغل القوة البشرية، وتتيح فرصة التدريب للمواطن المصري في تسويق نفسه بالأسواق العالمية.

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