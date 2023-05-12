محافظ المنوفية: إزالة 454 حالة تعدٍ منذ بدء الموجة الـ 21

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أنه تمت إزالة 454 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك منذ بدء الموجة وحتى الآن، وفقًا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ (115) حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة إجمالية (12317) م2، و(65) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية (أملاك دولة) بمساحة 3 أفدنة، و9 قراريط، و3 أسهم، فيما تم تنفيذ إزالة (154) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة (19930)م2، كما تم تنفيذ (65) متغيرًا مكانيًا بمساحة إجمالية (5657,20) م، وإزالة (55) حالة بناء بدون ترخيص بمساحة (3732) م.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وتذليل معوقات العمل أولًا بأول وتقديم التيسيرات لتحقيق المستهدف، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وانطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 14 يوليو المقبل، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 أبريل الماضي، وتستمر حتى 19 مايو الجاري.