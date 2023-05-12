الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل ابتز سيدة وهددها بنشر صور فاضحة بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بابتزاز إحدى السيدات والتهديد بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من اضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صور خاصة بها، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لها تتضمن صورا خاصة بها مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر الإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة. 

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأكثر قراءة

مصر ترحب بتوقيع إعلان جدة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

أحد أبناء قبائل مطروح: الحوار الوطني دعوة رائعة من الرئيس السيسي (فيديو)

بتكلفة 688 مليون جنيه.. تنفيذ 3 محطات مياه بقنا الجديدة

مصر الخامسة عالميًا فى الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية (فيديو)

حبس عاطل ابتز سيدة وهددها بنشر صور فاضحة بالجيزة

سيولة مرورية بالطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة