حبس عاطل ابتز سيدة وهددها بنشر صور فاضحة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بابتزاز إحدى السيدات والتهديد بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من اضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صور خاصة بها، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لها تتضمن صورا خاصة بها مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر الإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.