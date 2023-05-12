الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باكستان: عمران خان يصل للمحكمة قبيل جلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة

باكستان
باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، عن وصول رئيس الوزراء السابق عمران خان للمحكمة قبيل جلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة، وفقاً لنبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية".

وقتل 8 على الأقل وأصيب أكثر من 290 آخرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في باكستان على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لاتهامه بقضايا فساد.

وألقت الشرطة الباكستانية، القبض على عمران خان، خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد العليا.

وفرضت الشرطة الباكستانية أمرًا طارئًا يحظر التجمعات، حيث من المتوقع أن يتوجه أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان فى مسيرة اليوم الجمعة، إلى العاصمة "إسلام أباد" فى الوقت الذى سيمثل فيه خان أمام المحكمة فى جلسة استماع.

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