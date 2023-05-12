روسيا تعلن تدمير طاقم هاون ونقطة انتشار أوكرانية جنوب دونيتسك

أعلنت السلطات الروسية، إسقاط 4 صواريخ أوكرانية من طراز هيمارس جنوب دونيتسك، وتدمير طاقم هاون ونقطة انتشار أوكرانية جنوب دونيتسك، فضلاً عن إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في زابوريجيا، وفقاً لنبأ عاجل نقلته القاهرة الإخبارية.

كان مدير المركز الصحفي لقوات تجمع «فوستوك» الشرق الروسية، ألكسندر جوردييف، قد أكد أن الوحدات المتقدمة من مجموعة «فوستوك» تمكنت، مدعومة بالمدفعية، من اعتراض تحركات مجموعتي استطلاع للعدو ودمرت شاحنة صغيرة.

وأضاف، كما دمرت نيران منصات المدفعية ذاتية الدفع «أكاتسيا» طاقم هاون معادا في منطقة بريتشيستوفكا، موضحاً أنه تم إسقاط وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية، وتدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوريجيا في منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفي منطقة جولياي بولي، وتدمير طاقم المدفعية ذاتية الدفع "جفوزديكا" طاقم هاون أوكراني".