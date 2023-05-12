"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى التفاح خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف

- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

- التسميد

تضاف معدلات التسميد الكيميائي كما يأتي بعد تمام العقد

- تسميد أشجار التفاح التي تروى بالغمر

- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

- يتم إضافة 100 جم (سماد مركب) للأشجار أكبر من 3 سنوات

- يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 250 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يومًا

ب- تسميد أشجار التفاح التي تروى بالتنقيط

الري الأولى – يضاف 3 ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2 ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر

- يضاف 2 لتر هيوميك أسد مرة فى الشهر

- يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا

التسميد الورقي

- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر، ويتم كالتالي 300 جم حديد مخلبي، 150 جم زنك مخلبي، 150 جم منجنيز مخلبي، 75 جم ماغنسيوم، 50 جم بوركس، 200 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).

- برنامج الري

السنة الأولى 24 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 36 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 70 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة وأكبر من ذلك 70-80 لتر/ الشجرة

- برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء، وفي حالة الرش العلاجي، يتم استخدام أحد المبيدات الجهازية مثل توبسين بمعدل 1 جم/ الترماء أو روبيجان بمعدل 1 سم/ لتر ماء أو نمرود بمعدل 40 سم 3/ 100 لتر ماء.

- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

- لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق التفاح في البداية قبل انتشار الإصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3 سم / لتر ماء أو الملاثيون بمعدل 3سم/ لتر ماء.

- مكافحة الأكاروسات المبططة برش فيرتيميك 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة- رش أباماكس بمعدل 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة.