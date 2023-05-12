"الأرصاد": انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. ونشاط الرياح على مختلف الأنحاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اليوم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "نتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية، تنخفض درجة حرارتها عن أمس، إذ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة 4 درجات مئوية مقارنة بدرجات الأمس".

وأضافت: "متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، خلال فترة النهار، وهناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجز جزءًا من أشعة الشمس، والتي تساعدنا على الشعور بالأجواء الربيعية".

وتابعت: "الأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للدفء على بعض مناطق من السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد".

وأكدت غانم، أن الأجواء ليلًا تكون مائلة للبرودة، إذ تبدأ درجات الحرارة ليلًا في الانخفاض ليتجاوز الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا 10 درجات مئوية، مشيرة إلى أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، ما يساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.