"النقل" تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى مشروعات مع المترو حتى شبين القناطر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها، خلال الفترة القادمة، وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدًا التطلع الى مزيد من التعاون بين الجانبين في المشروعات المشتركة، كما أشادت نائب البنك الأوروبي للاستثمار EIB بالتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم قطاع النقل في مصر، حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحيتة مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وتجديد أعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش.

ثم استعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 مثل مشروع مد الخط الأول للمترو حتي شبين القناطر، والمرحلة الثانية من قطار أبوقير من محطة مصر حتي العجمي، وتطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد أبو كبير/ المنصورة، وخط سكة حديد (شربين / قلين / دمنهور)، بالإضافة إلي الربط بعدد من دول الجوار مثل الربط السككي مع دول الجوار جنوبًا بمد خط السكة الحديد إلي وادي حلفا بالسودان، وغربًا بمد خط السكة الحديد من السلوم إلي بني غازي بليبيا، وشرقًا بمد خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد ثم إلي رفح ومنها إلي طابا.