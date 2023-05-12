الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جديدة على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على أراض زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأسفر القصف الإسرائيلي فجر اليوم، عن أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة، وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

ولليوم الرابع على التوالي، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا منهم 6 أطفال و3 سيدات، بجانب إصابة أكثر من 100 شخص آخرين، بينهم 32 طفلا و17 سيدة.

ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معابر غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوفر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.