ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.

و رحب الأب الربان بالسفير محمد عريقات وأعرب عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن الكنيسة تصلي دائماً من أجل الشرق الأوسط والعالم كله، وأنه يتابع عن كثب آخر التطورات في الأراضي المقدسة، كما أضاف أن المنطقة كلها تعاني ألم الحروب والنزاعات، ونحن نصلي دائماً إلى الله من أجل سلام العالم.

ومن جانبه شكر "عريقات" الأب الربان على حسن الضيافة والاستقبال، وأبدى اهتمامه الدائم بكل أخبار الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر والعالم أجمع، كما أكد سعادته البالغة بخبر عودة المقعد السوري لجامعة الدول العربية، مما يبرز قيمة سورية وأهميتها في العالم.

وبحث السفير مع الأب الربان سبل التعاون المشترك، بين الكنيسة والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، حيث تناقشا في بعض الأمور التي سيتم العمل عليها في المستقبل القريب.

وفي الختام قدم السيد السفير جزيل الشكر للأب الربان وعبر عن امتنانه الجزيل لقدسه، ثم تم التقاط الصور التذكارية.

- ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يهنئ الآباء المختارين للمطرانية



وفي سياق آخر، هنأ الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الأبوين الربان أندراوس بحي والربان أوكين الخوري، على اختيارهما ليكونا مطرانين بمناصب و مسؤوليات رفيعة المستوى.

وقال: "باسم نيافة الحبر الجليل مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، بالأصالة عن نفسي، أتقدم بالتهاني القلبية للأب الربان أندراوس بحي لانتخابه مطراناً ومديراً لدائرة الشباب والتنشئة المسيحية في البطريركية، والأب الربان أوكين الخوري نعمت لانتخابه مطراناً سكرتيراً بطريركياً، وذلك بعد نيلهما ثقة قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى، وأغلبية أصوات أعضاء المجمع المقدَّس".

وأضاف "لا ننسى تعب ومجهود الأب الربان أندراوس الذي خدم سنوات ليست بقليلة في مصر، يسهر على الرعية بكل أمانة، فاستحق أن يكون الراعي الصالح، نصلي إلى الرب الإله أن يمد المطرانين الجديدين بتمام الصحة والعافية والتوفيق الجليل في خدمتهما الجديدة، لما فيه من خير الكنيسة السريانية المقدسة في العالم أجمع".