الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تدرس إجراء رفع محدود للعقوبات المفروضة على روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

نقلت شبكة CNN عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية -لم تسمهم- أن واشنطن تدرس إجراء رفع محدود للعقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في إطار إبرام صفقات لتبادل الأسرى بين البلدين.

وبحسب هذه المعلومات، "لا وجود لجواسيس روس رفيعي المستوى" في أماكن الاحتجاز بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يدفع واشنطن إلى العودة إلى شركائها في هذه المسألة.

وذكر المسؤولين في هذا السياق، أن الولايات المتحدة على اتصال نشط مع البلدان التي تم فيها اعتقال "الجواسيس الروس المزعومين"، بما في ذلك البرازيل وألمانيا والنرويج، وكذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ولفت مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى أن الغرض من هذه الجهود، هو إطلاق سراح أمريكيين من السجون الروسية: بول ويلان وموظف صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش.

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