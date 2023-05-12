الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المالية": زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى 104%

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023 /2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.

يأتى ذلك في إطار مساعي الحكومة التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بهدف مواصلة توفير سكن ملائم للمواطنين، وخاصة الشرائح محدودة الدخل. 

ووفقًا للقانون المنظم، يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 مترًا مربعًا، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتبع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنشأ بالقانون 93 لسنة 2018 بهدف إنشاء وطرح وحدات الإسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل. 

يشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.

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