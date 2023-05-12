الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق روسى على تقارير الاختراق الأوكرانى للجبهة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

نفت وزارة الدفاع الروسية، تقارير حول اختراق دفاعي أوكراني في مختلف قطاعات خط التماس.

وقالت الوزارة، إن "التصريحات التي تناقلتها قنوات بشأن اختراقات دفاعية حدثت في أجزاء مختلفة من خط التماس لا تتوافق مع الواقع".

كما أكدت الوزارة أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية تواصل "تحرير الجزء الغربي من مدينة أرتيموفسك بدعم من الطيران والمدفعية، كما تم إحباط ثلاث محاولات للعدو لإجراء استطلاع و8 هجمات".

كذلك قالت الوزارة إنه "تم صد هجومين من قبل مجموعات تكتيكية من العدو في اتجاه كراسنوليمانسكي".

وجاء نفي موسكو للتقارير الميدانية التي تحدثت عن اختراقات أوكرانية بعدما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده ستزود أوكرانيا بصواريخ "كروز" بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، مما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد في العمق خلف جبهة القتال.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور صواريخ طويلة المدى، لكن الدعم الذي قدمته بريطانيا وحلفاء آخرون مثل الولايات المتحدة اقتصر في السابق على أسلحة قصيرة المدى.

وقال والاس للبرلمان: "ببساطة لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين، على روسيا أن تدرك أن أفعالها وحدها أدت إلى مد أوكرانيا بمثل هذه الأنظمة".

وأضاف أن بريطانيا تزود أوكرانيا بهذه الأسلحة حتى يمكن استخدامها داخل أراضيها.

وأفاد الكرملين في وقت سابق بأنه إذا قدمت بريطانيا هذه الصواريخ فسوف يتطلب ذلك "ردًا مناسبًا من جيشنا".

ووصلت الحرب في أوكرانيا إلى نقطة تحول، إذ من المتوقع أن تشن كييف هجومها المضاد الجديد بعد 6 أشهر من إبقاء قواتها في موقع دفاعي، بينما شنت روسيا هجومًا شتويًا ضخمًا فشل في الاستيلاء على مساحات كبيرة.

الأكثر قراءة

تراجع البيض وثبات الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

منع زيلينسكى من إلقاء خطاب فى نهائى مسابقة يوروفيجن الغنائية

البيت الأبيض يكشف عن لقاء أمريكى صينى فى فيينا

بعد تلقيه دعوة رسمية.. هل يشارك بشار الأسد فى القمة العربية بالسعودية؟

رغم الانفصال.. تامر حسنى وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

الجمعية العمومية للمهن التمثيلية يحضرون ندوة "الفاتورة الإليكترونية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة