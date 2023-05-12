منخفض الصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، والتي تصل إلى 40 درجة في بعض المدن.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية على “الأولى” المصرية، إن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة على محافظات جنوب البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، وجود منخفض جوي على الصحراء الغربية، مع كتل هوائية جنوبية مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها، مؤكدة أن هناك تكاثرا للسحب المتوسطة والمنخفضة على مدار اليوم.