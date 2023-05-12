الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسماء الله الحسنى.. موضوع خطبة الجمعة اليوم 12 مايو 2023

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 12 مايو 2023، حيث أكدت على جميع الأئمة ضرورة بالموضوع الموحد الذي حددته.

واختارت وزارة الأوقاف، موضوع: أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا، حديثًا لـ خطبة الجمعة اليوم، التي تعد ثاني خطب الجمعة لشهر مايو 2023. 

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التوسع في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير”.

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