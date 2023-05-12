لماذا أنهت الصحة العالمية كورونا كحالة طوارئ صحية؟.. إسلام عنان يوضح

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه منذ يناير 2023، كنا ننتظر إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء كورونا كحالة طوارئ صحية.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أنه منذ بداية يناير، كانت معدلات كوفيد 19، ابتدأت في الانخفاض لتصبح شبيهة بمعدلات الإنفلونزا.

وأشار إلى أن قرار إنهاء منظمة الصحة العالمية كورونا كحالة طوارئ صحية، هو قرار سياسة صحية دولية، أي أنه في السياسة الصحية الدولية ليست بحاجة أن تضع قوانين دولية في السفر ما بين الدول، ولست بحاجة لرفع درجة الاستعداد للدول في تخزين اللقاحات وتخزين الأدوية ورفع الاستعدادات في المستشفيات، كما ليست بحاجة إلى إجراءات أو تقارير تصدر من الدول إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، وبالتالي نحن خلال الفترة القادمة لن يكون هناك تقارير يتم إرسالها إلى المنظمة، حيث لا توجد دولة ملزمة بذلك، كما لن يوجد احترازات في السفر بين الدول، كما أن غالبية شركات التأمين في أوروبا وأمريكا أعلنت الأسبوع الماضي أنها في الغالب لن تكون مؤمنة على اللقاحات أو على العلاجات.

وأكد أنه بعد قرار منظمة الصحة العالمية، فإن كل دولة سيكون لديها السياسة الصحية تبعاً لدرجة الوباء الموجود بها.