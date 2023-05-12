البيت الأبيض يكشف عن لقاء أمريكى صينى فى فيينا

كشف البيت الأبيض، الخميس، عن لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومسؤول الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن واشنطن وبكين استأنفتا اتصالاتهما الدبلوماسية رفيعة المستوى، بعدما تصاعد التوتر بين الدولتين منذ قضية المناطيد الصينية في فبراير الماضي.

والتقى سوليفان مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في فيينا، الأربعاء والخميس، وفق البيان نفسه.

وجاء في البيان أن "الجانبين عقدا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة بشأن قضايا أساسية في العلاقات الثنائية، والحرب في أوكرانيا، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والمسائل عبر المضيق"، في إشارة إلى تايوان.

وكان هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بمسؤولية بين البلدين، حسب البيان نفسه.

وذكر أن "الجانبين اتفقا على الحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية المهمة لتعزيز هذه الأهداف، من خلال البناء على المشاركة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في جزيرة بالي بإندونيسيا في نوفمبر 2022".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وكالة "شينخوا" الصينية أن "المحادثات بين وانغ وسوليفان حول العلاقات الثنائية (بين البلدين)​​​​​​​ كانت صريحة ومتعمقة".