الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقيشي: الحوار الوطني لقاء إيجابي يجمع مختلف أطياف الشعب

الحاج عبد العال علي
الحاج عبد العال علي عبد العال الدقيشي

قال الحاج عبدالعال علي عبدالعال الدقيشي، أحد أعيان قرية الزرابي مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، إن الحوار الوطني هو لقاء إيجابي يجمع مختلف أطياف الشعب على مائدة حوار واحدة ويتم من خلاله عرض كل الاحتياجات ومناقشة الإيجابيات أو السلبيات ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأضاف الحاج عبدالعال، أن الحكومة سوف تستقبل كل مخرجات الحوار الوطني لظهور نتائج على أرض الواقع، و"نأمل أن تكون النتائج جيدة لتحقيق الرؤى المستقبلية لمصرنا الغالية".

وتابع الحاج عبدالعال: "إنني أطالب أن يتم مناقشة أوضاع الفلاح والصعيد من خلال الحوار الوطني وكيفية النهوض بهم وخاصة فلاح الصعيد لأن الفلاح كان يعاني كثيرًا ورغم ذلك كان يقف خلف الدولة المصرية ويجب أن يتم دعمه بكل الطرق خاصة وأن مصر هي في الأساس بلد زراعي، ودعم الفلاح المصري ينعكس إيجابًا على السوق الداخلية والخارجية والمجتمع ككل".

وأشار الحاج عبدالعال، إلى أن السوق الزراعي يؤثر فيما يقرب من 44% من المجتمع المصري والفلاح أثبت أنه يستطيع تحمل الظروف ورغم ذلك هو أكثر شخص حريص على الزراعة لأنه يتعامل معه على أنه أحد أبنائه.

وأضاف الحاج عبدالعال، أن الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد نقلة حضارية وتطوير ملحوظ في جميع القطاعات سواء الرصف والغاز الطبيعي والإنترنت والوحدات الصحية والمدارس وغيرها كثيرًا من المشروعات التي تم تنفيذها خاصة بمحافظة أسيوط.

وأكد الحاج عبدالعال، أن كل المشروعات المجتمعية التي تم تنفيذها تحتاج إلى مشروعات اقتصادية وجذب المذيد من الاستثمارات في الصعيد خاصة الاستثمار الزراعي لتشغيل أكبر عدد من العمالة لمنع الهجرة إلى المدن الكبرى مثل القاهرة، بالإضافة إلى تحسين الدخل لدى المواطنين.

واختتم الحاج عبدالعال: "في العقود السابقة، كان يتم المناداة بنهضة وتطوير الصعيد، ولكن لم يحدث شيء، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إحداث نقلة نوعية بمختلف المجالات في الصعيد، فلم نكن نحلم أن يدخل الغاز الطبيعي داخل القرى ولكن الآن الطرق ممهدة وتم توفير خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي".

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