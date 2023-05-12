الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى للجهاز الهضمى والكبد يكشف جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى

القطاع الصحي
القطاع الصحي

أوضح الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، قائلاً: "إنه منذ بداية الجمهورية الجديدة، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية منذ 8 سنوات، شهدنا طفرة غير مسبوقة في تطوير المجال الصحي". 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن المراكز الصحية الأولية التي تقدم الخدمات الأولية من رعاية بدائية للصحة في ربوع مصر من أولها لآخرها زادت لأكثر من 45% كرقم يقارب الضعف على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح أننا نمتلك أكثر من 745 مركز للغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار والتي تمثل المشكلة القصوى في هذه الدولة، حيث أن كثير من المرضى المحتاجين لهذه الجراحات، كانوا يلقون حتفهم قبل الوصول إلى الطبيب. 

 

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطور في مجال التأمين الصحي، لافتاً إلى أن البنية التحتية لهذا التأمين الصحي الممثلة في المستشفيات ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى مستوى الأطباء ومستوى المراكز الطبية نفسها، فضلاً عن الرقابة والتمويل. 

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