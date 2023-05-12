الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير إنجليزية: هناك احتمالية لنقل نهائى دورى أبطال أوروبا إلى البرتغال

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

شهدت الساعات القليلة الماضية، محادثات غير رسمية من جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، مع الحكومة البرتغالية لمناقشة إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.

وأفادت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية، أنه من المتوقع حدوث أزمات سياسية وفوضى في تركيا؛ نتيجة التبعات المحتملة لانتخابات الرئاسة التركية والخسارة المتوقعة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وأكدت الصحيفة، أنه في حال حدوث فوضى سياسية في تركيا فإنه سيكون من الصعب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن اليويفا يدرس نقل المباراة من ملعب أتاتورك الأوليمبي إلى ملعب النور معقل فريق بنفيكا البرتغالي الذي سبق وأن استضاف نهائي نسخة 2020.

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