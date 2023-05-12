مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى تكشف معنى الوصاية فى القانون المصرى

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الوصاية في القانون تؤول، في المرتبة الأولى إلى الجد، بعد وفاة الأب.

وأضافت الدكتورة ريهام الشبراوي، خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أنه بعد وفاة الأب، تكون الأم غير قادرة على التحكم في المدخرات أو الميراث الخاص بالأولاد للنفقة عليهم، وهو ما يعمل عائق كبير جدًا، معقبة: "نحتاج من القانون، أن المرأة والأم لا تكون رقم 2، حيث إن الأطفال في حضانتها، فهل يأمن القانون أن يكون الأطفال في حضانة الأم ولا يأمن أنها تستطيع أن تنفق عليهم من مالهم؟!".

وأوضحت أنه تكون هناك رقابة من المجلس الحسبي على المصروفات، لافتة إلى أنه في حالة تنازل الجد للأم عن الوصاية وهو على قيد الحياة، تكون هناك إجراءات معقدة لنقل الوصاية، وبالتالي نحن نطالب بتسهيل الإجراءات وتسريعها.

وأشارت إلى أنه في حالة تنازل الجد للأم عن الوصاية، يكون هناك عائق متمثل في المصروفات لإتمام هذه الإجراءات، لافتة إلى أن الأم من الممكن أن تكون غير قادرة على دفع هذه المصروفات.