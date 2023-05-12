ريهام الشبراوى تكشف أولى القضايا المطروحة على أجندة المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن موضوع الوصايا كان مدرج على طاولة الحوار الوطني من قبل مسلسل "تحت الوصايا".

وأضافت "الشبراوي" خلال لقاءها ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "dmc"، أن مسلسل "تحت الوصايا" هو من جعلنا نضع القضية في أولويات القضايا المدرجة على طاولة الحوار الوطني.

وأوضحت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن أهم الموضوعات التي كانت محل اهتمام من اللجنة هي مشاكل ما بعد الطلاق، كل المشاكل التي تنتج على الطلاق، سواء الوصايا، الحضانة، النفقة، لافتة إلى أن اللجنة تتكون من ثلاثة موضوعات رئيسية؛ هي العنف ضد المرأة، العنف الإلكتروني، مشاكل ما بعد الطلاق.

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إلى أنه تم عمل دراسة ورصد لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري والخاصة بالأسرة، حيث وجدنا أن مشاكل ما بعد الطلاق هي من أكثر المشاكل التي تؤرقنا.