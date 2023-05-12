الجمعية العمومية للمهن التمثيلية يحضرون ندوة "الفاتورة الإليكترونية"

أقام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ ندوة بعنوان منظومة الفاتورة الإليكترونية وكيفية التعامل معها بحضور عدد من الفنانين والنجوم أعضاء الجمعية العمومية؛ داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وجاءت الندوة لتقديم وعي كامل لكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية من أجل شرح وفهم منظومة الفاتورة الاليكترونية وكيفية التعامل معها وتسهيل تعامل الأعضاء بها الفترة المقبلة.

وأكدت مها علي مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية؛ على الدور الكبير الذي قام به نقيب المهن التمثيلية؛ لتخفيف العبء الضريبي؛ والتواصل مع الضرائب لمساعدة الفنانين لفهم منظومة الفاتورة؛ والمساعدة في تسجيل جميع الأعضاء ومساعدتهم في حل جميع المشاكل الضريبية بين الفنانين ومصلحة الضرائب.

وأضافت؛ أن الفترة المقبلة سيتم إقامة سلسلة من الندوات سواء بالحضور الفعلي أو بطريقة الأون لاين والتواصل وتنظيم مجموعة من الندوات لمساعدة الأعضاء داخل نادي نقابة المهن التمثيلية.

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الفنانين من بينهم الفنان محمد أبو داوود؛ الدكتور علاء قوقة؛ هبة عبد الغني؛ محمد الأحمدي؛ نبيل نور الدين؛ محمد أحمد ماهر؛ خالد عبدالسلام؛ والمخرجان محمد علام ومحمد إبراهيم؛ كما حضر الفنانين: محمد صلاح آدم وخالد محروس؛ وشيماء نصار؛ وآخرون؛ كما حضر عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة من بينهم الفنانين أحمد سلامة وعزوز عادل وعلي كمالو.