بلومبرج: ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة فى أمريكا إلى أعلى مستوى

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، في مؤشر على تراخي سوق العمل ومواصلة الضغط التصاعدي على الأسعار، ما زاد من علامات التراجع في الاقتصاد.

وقالت الوكالة في تقريرها، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 2.3٪ في أبريل عن العام الماضي، وهو أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021، وشمل تراجع تكاليف السلع وتحسين سلاسل التوريد.

وأضاف التقرير، أن البيانات الحكومية الأمريكية أظهرت أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وأضاف الوكالة في تقريرها، عززت فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماع الشهر المقبل، ومع ذلك تظهر التفاصيل تحت السطح ضغوط تضخمية مستمرة يكافح المسؤولون لترويضها.

وأوضح أن خلاصة القول هي أن هناك حالة من عدم اليقين في الوقت الحالي بشكل عام، وإذا كانت حالة عدم اليقين هذه تغذي سوق العمل ، فهذا سبب أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقف مؤقتًا في الوقت الحالي والتعرف على الاتجاه الذي تسير فيه الأمور.

وايضا أدى ضيق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور وواصل الضغط التصاعدي على الأسعار، بينما لا تزال معدلات البطالة منخفضة، يشير آخر رقم لطلبات إعانة البطالة إلى بعض التراجع.

وقال إليزا وينجر، خبير اقتصادي، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة فوق 5٪ للمرة الأولى منذ 2007 الأسبوع الماضي، يراقب الآن عن كثب أسعار الخدمات بحثًا عن إشارات على أن الضغوط التضخمية تنحسر بشكل ملموس.

وأضاف باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي وارتفع بنسبة 3.2٪ عن أبريل 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق و3.4٪ مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفعت أسعار رعاية المرضى الخارجيين بالمستشفيات بوتيرة أسرع في أبريل مقارنة بالشهر السابق كما فعلت الرعاية الصحية المنزلية ورعاية المسنين.