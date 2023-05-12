الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

دعا مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إلى هدنة فورية لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل

وحث بوريل، فى بيان صحفي أوردته قناة "فرانس 24"، على وقف إطلاق نار فوري وشامل ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل.

وشدد بوريل على ضرورة احترام القانون الدولى والإنسانى.

يذكرأن، أكدت الولايات المتحدة مواصلة العمل من أجل خفض التصعيد الحالى بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- إن واشنطن تواصل دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف بينهما.. مبينة في الوقت ذاته أنه يتم مواصلة العمل على حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجانبين بالتساوى.

وأضافت أن الولايات ستواصل الدعوة إلى محاسبة قاتلي شيرين أبو عاقلة والعمل على الحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأعمال وتغيير قواعد الاشتباك.