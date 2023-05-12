الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تجيز بيع مروحيات "شينوك" بقيمة 8.5 مليار دولار إلى برلين

مروحية عسكرية من
مروحية عسكرية من طراز شينوك

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونجرس إجازتها بيع 60 مروحية عسكرية من طراز "شينوك" وأسلحة ومعدات عسكرية إلى ألمانيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" أن قيمة المروحيات والمعدات العسكرية الأخرى تبلغ 8.5 مليار دولار.

يذكرأن، دعت النائبة في البوندستاج الألماني سيفيم داجديلين، الشهر الماضى إلى مغادرة القوات الأمريكية بلادها.

وعلى هامش فعالية برلمانية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لخطة مارشال، قالت داجديلين: «بعد 78 عامًا، حان الوقت ليعود الجنود الأمريكيون إلى ديارهم، لقد غادر جميع الحلفاء الآخرين ألمانيا منذ فترة طويلة، يجب أن تذهب الأسلحة النووية الأمريكية أيضًا».

وتابعت: «من الضروري كسر العلاقة القائمة بين التبعية الشديدة لألمانيا في مسائل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي تتميز بالحرب وانتهاكات القانون الدولي ودعم الانقلابات».

وأضافت: «تعطي الإدارة الأمريكية الانطباع بأنها لا تحتاج حليفًا إلى حلفاء، بل مجرد أتباع مخلصين، وتتصرف القواعد العسكرية الأمريكية مثل المناطق التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي لا ينطبق عليها الدستور الألماني».

وهاجمت النائبة اجتماعات حلف شمال الأطلسي«الناتو»، المنتظمة في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، التي تناقش المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

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