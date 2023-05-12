الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالمولى" يكشف أهمية تكنولوجيا التعليم فى الارتقاء بالعملية التعليمية

تكنولوجيا التعليم
تكنولوجيا التعليم

قال الدكتور السيد عبدالمولى، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، إن تكنولوجيا التعليم تساهم في تقدم مستوى الطلاب في العملية التعليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمذاع عبر فضائية etc، أن التكنولوجيا موجودة لمساعدة الطالب كي يتعلم بصورة أفضل ويحقق الأهداف التعليمية، مشيرًا إلى أن معظم المدارس مزودة بالسبورة التفاعلية وكلها إلكترونية وتسهل على المعلم استخدام فيديوهات أو محاكاة وتسهل عملية الربط على التابلت.

أهمية السبورة الإلكترونية

وأشار إلى أن السبورة تسجل الدرس إلكترونيًا ومن الممكن أن ترسله لإيميل كل طالب، مؤكدًا أنه ولو تم ربط كل الأنظمة فإن الطالب الذي يتغيب عن المدرسة سيشاهد الدرس وكأنه موجود كما أنها تتيح المراجعة للطلاب قبل الامتحانات لأنها تكون مادة متوفرة طوال الوقت.

وأكد أن قضية الدروس الخصوصية إذا تم توظيف تكنولوجيا التعليم صحيح، فإنها ستساهم في القضاء على الدروس من خلال تسجيل المدرسين المحبوبين لدى الطلاب المواضيع ويتم عرضها على الطلاب.  

السيد عبدالمولى تكنولوجيا المعلومات مستوى الطلاب العملية التعليمية السبورة الإلكترونية الدروس الخصوصية تكنولوجيا التعليم

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