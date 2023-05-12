الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل نجل زوجته بالمنيرة الغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات – مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بـ"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم". 

وأقررت والدة المتوفى أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضاً وفاقد الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها إكتشفت وفاته. 

وإتهمت والدة الطفل، زوجها (له معلومات جنائية)، بالتسبب فى وفاته لكونه دائم التعدى عليه بالضرب. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 وأضاف أنه عقب عودته للمنزل وجد الطفل المتوفى "نجل زوجته" تعدى على شقيقته "نجلة المتهم تبلغ من العمر 3 سنوات" فقام بالتعدى عليه بالضرب وعقب شعور الطفل بحالة إعياء تركه وفر هارباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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